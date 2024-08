A Sezze il concerto Il mio canto libero del “Sistema Solare”

SEZZE – Giovedì 8 agosto alle ore 21 presso il centro Calabresi di Sezze si terrà il concerto della band “Il sistema solare”. E’ da tanto che il gruppo musicale di Sezze desiderava dedicare la sua attenzione musicale al bravissimo e famoso cantautore Lucio Battisti, con il quale, si può dire, è cresciuto nei lunghi anni di esperienza musicale, attraverso le sue canzoni, affinando sempre più un genere, quello melodico italiano tanto conosciuto nel panorama musicale internazionale. Il Sistema Solare torna quindi a esibirsi sul palco dell’arena del Centro sociale Mons. U. Calabresi dopo due anni e cercherà di farlo nel migliore dei modi, con effetti musicali sempre all’avanguardia e con arrangiamenti particolari a dimostrazione di una provata esperienza musicale che inizia dagli anni ’70.

“Il sistema solare” è attivo nel panorama musicale locale e provinciale da più di 45 anni. Il gruppo è composto da musicisti di provata esperienza, con l’inserimento in questa occasione di due coriste, negli anni si è esibito in diverse piazze delle provincie di Latina e di Roma. Ha organizzato a Sezze, dal 2005 fino al 2020 la “Rassegna Musicale anni ‘60”. Per l’otto agosto pone all’attenzione del pubblico un programma musicale dedicato al vasto repertorio musicale del compianto cantautore Lucio Battisti. Il repertorio intende riportare alla luce i brani che hanno segnato una generazione e rimangono tutt’ora canzoni intramontabili e attuali. Un viaggio che parte fin dagli esordi dell’autore al Cantagiro, per arrivare poi a toccare importanti brani appartenenti al vasto repertorio degli anni ‘70, influenzati da accenni funky e disco tipici dell’epoca, senza dimenticare tutti i grandi classici che il pubblico di ogni età ricorda con estrema nostalgia. Due ore di concerto sono certamente poche per racchiudere tutto ciò che il suo genio aveva creato, ma attraverso molti medley e cambi di strumento, lo spettacolo riesce a offrire un ampio panorama dei pezzi più acclamati e a risultare molto dinamico, divertente e coinvolgente.

La band è composta da 8 elementi: batteria, basso, 2 chitarre elettriche, tastiere e voce solista e 2 coriste. I pezzi che saranno eseguiti si distinguono per gli arrangiamenti originali e per la voce grintosa, graffiante e precisa del cantante. Trattasi di 25 brani tra i migliori e più celebri di Battisti. Gli spettatori potranno rivivere, attraverso le famose melodie del cantante, sentimenti e emozioni proprie di un epoca quella degli anni ’70. IL concerto è dedicato alla scomparsa di uno degli elementi storici del gruppo, Gianni Viglianti, venuto a mancare il 4 luglio. Per l’occasione ci sarà un momento particolare per ricordare il bassista Gianni Viglianti. Il concerto è inserito nel programma dell’Estate Setina del Comune di Sezze.

