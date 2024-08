Accoltellamento nel pieno centro di Fondi: è caccia al responsabile

FONDI – Accoltellamento, ieri notte, nel pieno centro di Fondi. Carabinieri e 118 sono intervenuti in seguito al ferimento di un indiano di 30 anni residente in Città: lo straniero è stato trasferito nell’ospedale locale e operato d’urgenza, i medici gli hanno estratto una porzione di lama di 8 centimetri. Si sta ora indagando per risalire al responsabile, accusato del reato di lesioni gravi.