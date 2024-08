Aggrediscono un uomo per le vie di Latina: i Carabinieri arrestano due persone

LATINA – I Carabinieri di Latina hanno arrestato ieri pomeriggio per rapina, evasione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, un 42enne di Latina e un cittadino ucraino di 34 domiciliato a Latina.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino indiano che era stato avvicinato dai tre persone mentre stava effettuando una consegna, volevano asportargli una cassa di birra. Quando lui si è opposto i 3 lo hanno aggredito e poi gli hanno lanciato contro delle bottiglie di vetro danneggiando il parabrezza del suo veicolo.

Successivamente uno dei tre ragazzi, il 42enne, dopo essersi munito di un bastone di legno e di una spranga di ferro, lo ha minacciato di morte.

Durante l’intervento dei Carabinieri, il cittadino ucraino prima ha opposto resistenza e poi ha aggredito i militari procurando loro lesioni. I due sono stati arrestati e condotti al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina per le operazioni di rito e durante la compilazione degli atti, il 42enne non solo tentava di ostacolare l’operato dei militari, ma ha tentato anche di procurarsi atti di autolesionismo tanto che i Carabinieri hanno dovuto utilizzare lo spray antiaggressione, in dotazione di reparto.

Il 42enne si trova ora in carcere, il 32enne è invece ai domiciliari.