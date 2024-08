Aggressione ai Carabinieri, la solidarietà della politica

LATINA – Un’aggressione ai danni dei Carabinieri è avvenuta ieri al Palazzo di Vetro a Latina. Tutto è scaturito da una richiesta di aiuto arrivata al 112, che segnalava la presenza di un cittadino straniero che stava infastidendo una donna. Quando i militari sono arrivati, sono stati accerchiati da un gruppo di uomini che abitano probabilmente nello stesso stabile. Un giovane cittadino del Gambia, rifiutando di essere identificato, si è scagliato contro i carabinieri e ne è nata una colluttazione, nel corso della quale alcuni militari sono rimasti feriti. L’aggressore è stato bloccato e poi arrestato.

Proprio sull’aggressione ai militari, arriva la solidarietà del senatore di FdI Nicola Calandrini: “Esprimo la mia più profonda solidarietà e vicinanza ai carabinieri della sezione radiomobile di Latina e agli agenti della polizia di Stato che, con professionalità e coraggio, hanno gestito un intervento complesso e pericoloso presso il palazzo di vetro. L’aggressione subita durante l’arresto di un giovane, supportato da altri individui, dimostra ancora una volta le difficili condizioni in cui le nostre forze dell’ordine sono chiamate a operare quotidianamente per garantire la sicurezza di tutti noi. Questo episodio, molto simile a quello avvenuto qualche giorno fa a Locorotondo, impone anche una riflessione politica per addivenire a regole più stringenti che puniscano in modo più severo coloro che minacciano la vita e l’integrità dei rappresentanti delle forze dell’ordine. Infine, rivolgo un pensiero alla cittadinanza di Latina, esortandola a continuare a collaborare con le forze dell’ordine, affinché episodi del genere non trovino terreno fertile nella nostra comunità. Latina ha sempre dimostrato di essere una città solidale e rispettosa delle regole, e sono certo che continuerà a farlo”.

“A nome del gruppo consiliare di FdI, e mio personale, esprimo la nostra solidarietà e vicinanza ai due carabinieri minacciati, aggrediti e feriti da un extracomunitario, nell’espletamento del loro dovere, all’Arma dei Carabinieri e alle forze dell’ordine tutte. E’ doveroso ringraziarle, le donne e gli uomini delle forze dell’ordine, per la quotidiana attività volta, in modo sempre professionale come anche in questo caso, ad assicurare la sicurezza e la libertà dei cittadini. Purtroppo, da tempo, le forze dell’ordine sono sottoposte a giornaliere aggressioni in tutta Italia, come riportato dalle cronache dei giornali. Sono impresse nelle nostre menti le terribili immagini dell’aggressione avvenuta solo qualche giorno fa a Locorotondo, nel barese, ai danni di un carabiniere, cui va la nostra solidarietà, da parte di un pregiudicato italiano. E’ evidente il senso di impunità che è alla base di queste aggressioni, alimentato anche dalla mancanza di immediate, certe e pesanti conseguenze penali. Tutto ciò è intollerabile per un paese civile. Ingiuriare, minacciare, aggredire un membro delle forse dell’ordine equivale ad aggredire lo Stato, peggio a disconoscere la legge e le regole del vivere civile, perché le donne e gli uomini in divisa rappresentano lo Stato. Per questo, il senso di impunità che anima questi delinquenti è ancora più inaccettabile e va contrastato fortemente dalla società e dalle istituzioni, rivedendo se necessario, ed è necessario alla luce della diffusione di questo aberrante fenomeno, anche la normativa in materia. Ancora un grazie a tutti gli uomini in divisa per il loro duro lavoro per la sicurezza di noi tutti”. Così in una nota il Capogruppo Fdi Latina, Cesare Bruni