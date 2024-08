Alessandro Bagni è il secondo assistente della Benacquista Assicurazioni Latina Basket

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente che Alessandro Bagni è il secondo assistente allenatore della prima squadra militante in Serie B Nazionale per la stagione 2024/25.

Il giovane Coach (classe 2003) è al suo esordio nello staff tecnico di una squadra senior, ma nelle due precedenti stagioni ha acquisito esperienza nel settore giovanile nerazzurro prima affiancando Coach Caldarozzi con il gruppo Under 13 Gold vincitore del campionato di categoria, poi coadiuvando Coach Erich Franchini con i gruppi Under 15 Eccellenza e Under 14 Élite. Nella scorsa stagione ha avuto modo di sperimentare anche il ruolo di capo allenatore con la squadra Under 14 Pgs.

Coach Bagni: «Sono molto contento e ringrazio la società per l’opportunità. Coach Origlio e Coach Trimboli mi hanno accolto benissimo».