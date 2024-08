Allarme bomba al Filosi di Terracina, scuola ed edifici adiacenti evacuata

TERACINA – I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo: all’interno dell’istituto Filosi di Terracina non c’era nessuna bomba. L’allarme era scaccato questa mattina durante gli esami di riparazione, una telefonata anonima aveva avvertito la scuola della presenza dell’ordigno che sarebbe esploso alle 11. La dirigente scolastica ha subito allertato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia locale, la Polizia e i Vigili del fuoco. L’edificio è stato evacuato e per precauzione è stato interdetto al traffico il tratto di via Roma compreso tra piazza Garibaldi a piazza della Repubblica. Evacuati anche alcuni edifici adiacenti all’istituto, in attesa dell’intervento degli artificieri dei carabinieri arrivati da Roma.

Gli studenti che dovevano sostenere gli esami di riparazione si sono spostati in piazza Garibaldi con i loro docenti. I ragazzi hanno quindi svolto normalmente le loro attività, ma all’aperto e lontani dalla scuola. I militari indagano per risalire all’autore del procurato allarme.