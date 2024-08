Alloggi per universitari fuori sede, accordo tra Comune e Federazioni Immobiliari

La giunta comunale di Latina ha approvato nella seduta di ieri un protocollo d’intesa tra il Comune, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari. L’accordo è mirato a favorire un’adeguata offerta di abitazioni per gli studenti universitari. Si punterà ad attivare un tavolo di lavoro rivolto agli studenti universitari fuori sede, finalizzato all’accoglienza e all’individuazione di immobili per locazione. Si provvederà a fornire all’università Sapienza e al Comune un elenco dei singoli agenti immobiliari aderenti all’iniziativa, organizzando open day per gli interessati e proponendo una classificazione degli immobili in base al loro stato, agli arredi e alle caratteristiche tecniche.

“Lo scopo dell’accordo con le due Federazioni, che resta aperto ad altri soggetti che abbiano le stesse caratteristiche delle associazioni firmatarie, è quello di ufficializzare un tavolo di lavoro attraverso il quale collaborare, nel processo di analisi, confronto e risoluzione delle politiche dell’abitare soprattutto dedicate all’università – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio – La città di Latina, da molti anni ormai, registra un aumento demografico dovuto anche all’incremento degli studenti universitari e dei lavoratori fuori sede, producendo la necessità di uno sviluppo urgente del territorio, per sopperire all’aumento delle domande rispetto al considerevole calo delle offerte di soluzioni abitative sia in acquisto che in locazione. Oggi è più che mai necessario costruire la massima sinergia tra le varie istituzioni ed enti che operano nell’ambito della cultura, dello studio, della didattica e della ricerca, anche del commercio, dei servizi e dell’abitare.”