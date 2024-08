Altro pareggio per il Latina, a Taranto finisce 1 – 1

LATINA – Un altro pareggio per il Latina calcio in scena ieri sera allo stadio Iacovone di Taranto a porte chiuse. Ha condizionato la partita anche l’espulsione di Petermann per doppia ammonizione al 19esimo del secondo tempo. In inferiorità numerica i nerazzurri hanno finito per arretrare, dando modo ai pugliesi di riprendere in mano la partita, ma senza pungere più di tanto: 1-1 il finale.

“Abbiamo dimostrato di essere in crescita sia dal punto di vista fisico che tattico. Nel complesso avremmo meritato qualcosa in più – ha detto il mister Padalino – A volte siamo stati poco lucidi nell’ultimo passaggio, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo fatto bene contro una squadra che ci ha concesso molto campo nella prima costruzione e pochi spazi negli ultimi trenta metri”.

IL TABELLINO

Taranto-Latina 1-1

Taranto (4-3-3): Del Favero; Mastromonaco, De Santis, Papazov, Contessa (14’st Verde); Fiorani (14’st Speranza), Matera (8’st Ardizzone). Schirru; Fabbro, Zigoni, Garau (8’st Vaughn, 29’st Giovinco). A disp.: Meli, Marong, Sacco, Guarracino, Zerbo. All.: Gautieri.

Latina (4-3-1-2): Zacchi; Di Renzo (34’st E. Vona), Cortinovis, Marenco (46’st A. Vona), Saccani; Ciko, Petermann, Scravaglieri (25’st Ndoj); Di Livio; Bocic, Mastroianni (34’st Crecco). A disp.: Cardinali, Basti, Addessi, Zitelli, Cipolla, Di Giovannantonio, Segat. All.: Padalino.

Arbitro: Gauzolino di Torino

Assistenti: Russo di Torre Annunziata e Robilotta di Sala Consilina

Quarto ufficiale Palma di Napoli

Reti: 17’pt Zigoni, 5’st Scravaglieri

Note: partita giocata in assenza di pubblico. Espulso al 19’st Petermann per doppia ammonizione. Ammoniti: Matera, Mastroianni, Giovinco, Schirru. Angoli 1-3. Recupero: 4’st.