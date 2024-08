Badante confessa 4 omicidi nel casertano, due vittime sono pontine

LATINA – Sono originarie di Latina due delle vittime del badante che ha confessato l’omicidio di 4 anziani ai Carabinieri di Caserta. L’uomo, Mario Eutizia, 48enne di Napoli senza fissa dimora, è ora sottoposto a decreto di fermo. Le vittime – tutte pazienti oncologici – risiedevano in Cilento, a Casoria e a Latina. Giovedì mattina, l’uomo si è recato in Questura spiegando di averlo fatto “per empatia, per pietà”, per aiutarli “a non soffrire più”. Avrebbe somministrando loro massicce dosi di farmaci antitumorali o antidolorifici. L’ultimo delitto risale allo scorso 4 marzo, a Vibonati nel Cilento. Un altro decesso è datato dicembre 2023. Gli altri due omicidi risalgono al 2014, quando lavorava a Latina. Queste due persone non sono state ancora identificate.