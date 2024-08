Botte da orbi…tra donne: emessi 4 Daspo

CISTERNA – Quattro daspo urbani con destinatari insoliti: tre donne e il marito di una di loro. Si tratta dei protagonisti di una violenta rissa avvenuta lo scorso 28 giugno davanti ad un negozio nel centro di Cisterna. Stando alla ricostruzione della polizia, accorsa sul posto su segnalazione dei passanti, una signora che passeggiava con il coniuge avrebbe incontrato casualmente due donne e si sarebbe scagliata contro di loro, peraltro incitata dal marito. L’azzuffata sarebbe poi degenerata, anche con il ricorso ad una grata di ferro. Per tutti era scattata la denuncia per rissa aggravata e lesioni personali aggravate, ma oggi il questore ha adottato un ulteriore provvedimento: le tre manesche signore ed l’uomo che incitava una di loro non potranno frequentare i locali pubblici cittadini per due anni. In caso di violazione rischieranno la reclusione da sei mesi a due anni e una pesante multa.