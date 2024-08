Carabinieri salva a Fondi una donna che stava annegando

FONDI – Questa mattina in uno stabilimento balneare a Fondi, lungo la via Flacca, un appartenente all’Arma dei Carabinieri, Appuntato Scelto dei Carabinieri in servizio presso il Reparto Volo dell’Arma con sede a Pratica di Mare, libero dal servizio, mentre si trovava sulla battigia ha visto in acqua, in evidente difficoltà, una donna che stava annegando. La signora è stata soccorsa e portata a riva dal militare dove le sono state praticate alcune manovre per far rilasciare l’acqua che aveva ingerito. Il personale del 118 intervenuto successivamente ha provveduto a trasportare la malcapitata presso l’Ospedale Fiorini di Terracina, in codice giallo, non in pericolo di vita.