Carenze igienico sanitarie, sospensione per una struttura a Fondi

FONDI – I carabinieri del Nas di Latina, affiancati da personale della Asl, hanno effettuato un’ispezione in una struttura ricettiva nel Comune di Fondi. Il controllo ha portato a rilevare delle gravi criticità dal punto di vista igienico sanitario e strutturale, tanto che la stessa Asl ha disposto la sospensione dell’attività. I militari hanno sequestrato quasi 150 kg di alimenti di vario tipo, rinvenuti in parte privi di tracciabilità o scaduti ed in parte conservati in maniera non idonea. Il titolare è stato sanzionato con una multa di 2000 euro.