Cisterna dice addio ai suoi cassonetti

CISTERNA – Passi avanti a Cisterna per il definitivo addio ai cassonetti. Tra ieri e oggi, infatti, la lunga fila di raccoglitori per rifiuti è stata rimossa in via Roma e via San Tommaso D’Aquino. Domani sarà la volta di via Santa Teresa e il 26 agosto toccherà a via Santa Chiara. Entra dunque nella sua piena operatività il nuovo step di ampliamento e potenziamento della raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti attuata dall’azienda speciale Cisterna Ambiente. Dopo aver lanciato una campagna di informazione lo scorso luglio, il Comune ha provveduto a consegnare nuovi mastelli insieme ai calendari della raccolta e ha potenziato il servizio di vigilanza. A tal proposito la polizia locale ha riscontrato in queste settimane 48 violazioni da parte di residenti e di cittadini di altri centri.

«Ringrazio gli operatori della Cisterna Ambiente per il grande lavoro organizzativo svolto nel partire con il nuovo sistema di raccolta differenziata estendendola progressivamente anche in nuove aree della città – affermano il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessore all’Ambiente Pasquale Del Prete – . L’invito che rivolgiamo ai cittadini è quello di aiutarci a rendere, con spirito di appartenenza, una città sempre più decorosa».