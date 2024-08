Differenziata in netta crescita a Sezze

SEZZE – Una crescita confortante per la raccolta differenziata a Sezze. E’ quanto evidenziato nell’ultimo report sul servizio di igiene urbana nel centro lepino: a maggio si era arrivati al 52%, a giugno al 55% e ora è stata toccata la soglia del 58%, ben superiore al 35,38% registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Entusiasta l’amministratore unico della Servizi Pubblici Locali Sezze, Antonio Ottaviani:

“La raccolta differenziata al 58% certifica, qualora ce ne fosse ancora il bisogno, che la strada che abbiamo deciso di percorrere è quella giusta e i risultati in crescita ci spingono a proseguire in questa direzione, mettendo in campo tutti i nostri sforzi per raggiungerne di migliori. Siamo ancora distanti dalle percentuali che vorremmo raggiungere, ma la strada è quella giusta e le azioni che stiamo mettendo in campo sono propedeutiche a migliorarci”. A tal proposito, a ridosso di Ferragosto, Spl ha provveduto a distribuire quasi 1.000 nuovi kit dei mastelli in alcune zone del territorio, coprendo il quartiere Colli fino alla frazione di Ceriara, arrivando a ridosso dello sbocco sulla via Appia. E’ stata conclusa, inoltre, la gara per l’acquisto dei nuovi mastelli destinate ad altre zone del territorio attualmente sprovviste.

Ottaviani ha anche anticipato che a breve si punterà alla realizzazione di 3 isole ecologiche, insistendo allo stesso tempo sul servizio di ritiro a domicilio e sulle isole ecologiche itineranti, che hanno permesso di togliere oltre 34 tonnellate di rifiuti nel corso dell’anno.