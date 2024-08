Drammatico incidente stradale su via Acque Alte: due morti e tre feriti

LATINA – Un drammatico incidente stradale si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri su via Strada Acque Alte tra Borgo Piave e Cisterna. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Aprilia, ma il bilancio è pesantissimo: 2 morti e tre feriti. Secondo la primissima ricostruzione una Toyota che procedeva da Latina verso Borgo Podgora è finita contro la parte sinistra di una microcar guidata da un 16enne che stava uscendo da via Acqua Bianca. In fase di sorpasso l’auto avrebbe perso il controllo finendo prima contro un albero e poi capovolgendosi. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre due auto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso altre tre persone ferite. A bordo della Toyota viaggiavano 5 ragazzi, per due di loro non c’è stato nulla da fare. Gli altri tre sono stati soccorsi dai sanitari del 118 dopo essere stati estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco. Gli agenti della Stradale di Aprila hanno lavorato fino alle 6 di questa mattina per ricostruire l’esatta dinamica.