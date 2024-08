LATINA – I carabinieri di Latina sono orientati a ritenere accidentali le cause dell’incendio che alle 4 di questa notte ha distrutto due auto parcheggiate in largo Cirri, nel quartiere Q5. Le fiamme hanno avvolto una Toyota e una Hiunday: i vigili del fuoco, allertati da un residente, hanno lavorato per oltre un’ora per spegnere il rogo.