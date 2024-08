Due rinforzi in arrivo per il Latina, ma servono difensori

LATINA – Il pesante ko subito in Coppa Italia con il Perugia sta spingendo il Latina ad affrettare i tempi per potenziare la rosa a disposizione di mister Padalino. Il debutto in campionato si avvicina e per il 23 agosto al Francioni contro la Casertana si spera di fare affidamento su un organico più completo rispetto a quello proposto al cospetto degli umbri.

Sembra praticamente conclusa la trattativa per il ritorno di Luca Crecco, esterno mancino in procinto di liberarsi dal Taranto. Crecco, 28enne scuola Lazio, ha già militato in prestito nel Latina la scorsa stagione disputando un apprezzabile girone di ritorno. Nei mesi scorsi era tornato al mittente, poi era stato accostato al Foggia e infine ha trovato una nuova intesa con il sodalizio pontino.

Dallo stesso club pugliese, destinato alla smobilitazione a causa della crisi societaria, dovrebbe arrivare anche l’attaccante serbo Milos Bocic, 24enne con trascorsi nel Pescara, nel Frosinone e nel settore giovanile dell’Udinese. La priorità per i nerazzurri riguarda però la difesa, composta al momento da soli giovani, o quasi. Per evitare tracolli come quello di domenica scorsa sono attesi almeno due elementi di spessore in grado di non far rimpiangere le pedine congedatesi in queste settimane.