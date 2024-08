Ferragosto in sicurezza, le ordinanze del sindaco di Latina

LATINA – Per un Ferragosto in sicurezza sul lungomare di Latina, il sindaco Matilde Celentano ha emesso questa mattina l’ordinanza, numero 209, di chiusura degli arenili liberi per le notti del 14 e 15 agosto.

La disposizione istituisce il divieto assoluto di accesso e permanenza sull’arenile libero dal tramonto del giorno 14 agosto all’alba del giorno 15 agosto e dal tramonto del giorno 15 agosto all’alba del giorno 16 agosto, nel tratto “B” del lungomare compreso tra lo stabilimento balneare “Hotel Fogliano” e la foce di Rio Martino e per la spiaggia di Valmontorio, compresa tra lo stabilimento balneare “La Vela Beach” e la foce del fiume Astura.

L’ordinanza riguarda anche il tratto “A” del lungomare compreso tra lo stabilimento balneare “La Vela Beach” e lo stabilimento balneare “Hotel Fogliano”: è vietato l’accesso e la permanenza sull’arenile pubblico ed in concessione nell’arco temporale compreso tra la mezzanotte e le ore 06 dei giorni 14 e 15 agosto.

“In ordine generale, sulle spiagge del litorale per le giornate del 14 e 15 agosto è vietato – si precisa nell’ordinanza del Sindaco – lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi se non espressamente autorizzati dalle competenti autorità, l’accatastamento di legname e/o altro materiale simile infiammabile, accendere fuochi e predisporre attendamenti. Nelle stesse aree e nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 06 è vietata la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche, è vietato, inoltre, per le bevande non alcoliche, la somministrazione e la vendita per asporto delle stesse in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare l’incolumità delle persone. Nei luoghi, nei giorni e nelle fasce orarie sopra indicate prevedere, per il tramite anche della Polizia Locale e Guardia Costiera, idonei servizi di vigilanza sui divieti imposti, nonché disporre il posizionamento di dispositivi che impediscano e/o segnalino il divieto di accesso alle zone interdette”.

“L’ordinanza si è resa necessaria – ha spiegato il sindaco Celentano – al fine di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità delle persone ed evitare danni all’ambiente, dal momento che ogni anno, proprio nelle serate di Ferragosto, si organizzano feste non autorizzate sugli arenili, con tanto di fuochi e falò, che possono provocare incidenti e incendi. Le disposizioni in essa contenute rispondono alle indicazioni fornite dalla Prefettura”.

Sempre nella giornata di oggi, il sindaco Celentano ha disposto, tramite l’assessore Gianluca Di Cocco con delega alla Protezione civile, l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) per fronteggiare eventuali criticità che potrebbero scaturire nel corso dello svolgimento degli eventi organizzati per il Ferragosto, per i quali si prevede un notevole afflusso di persone, al fine di sopperire alle varie necessità anche di informazione e di assistenza alla popolazione, nei limiti dei compiti che possono essere svolti dai volontari della Protezione Civile. Il Coc sarà attivo dalle 7.30 del 15 agosto fino a cessate esigenze, come stabilito nell’ordinanza sindacale numero 210.