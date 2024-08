Festival Pontino di musica, si chiude con successo la 60esima edizione

LATINA – Si è chiusa il 29 luglio scorso la sessantesima edizione del Festival Pontino di Musica, una edizione speciale, da cifra tonda, che ha raccolto a sé interpreti internazionali e giovani promesse del concertismo. Dal 6 luglio, oltre tre settimane di musica, in uno sguardo che ha spaziato dal repertorio antico al contemporaneo, nelle suggestive cornici del borgo di Sermoneta, l’abbazia di Valvisciolo e Parco di Pantanello di Cisterna di Latina, hanno animato il territorio pontino, richiamando un pubblico attento e internazionale.

“Come ha detto il maestro Andrea Lucchesini al termine del suo Corso a Sermoneta: ‘Siamo stati benissimo e quest’anno è stato meglio dell’anno scorso’” così Elisa Cerocchi presidente del Campus Internazionale di Musica di Latina che organizza il Festival. E prosegue: “È stata una edizione che ha registrato tanto pubblico in tutti i concerti, molti dei quali dedicati ai giovani. Abbiamo recuperato un progetto a noi molto caro, ‘Suona con i maestri’, è stato un grande successo e siamo lieti che anche il maestro Marco Rizzi, violinista di fama internazionale che quest’anno ha tenuto il suo primo Corso di perfezionamento a Sermoneta, sia entrato a far parte della famiglia del Campus, dando già appuntamento ai suoi allievi per il prossimo anno”. Oltre ai concerti, affollate sono state anche le giornate degli Incontri internazionali di musica contemporanea, che hanno richiamato musicisti e studiosi da tutta Italia. “Un grazie speciale – conclude Elisa Cerocchi – va ai 104 allievi provenienti da tutto il mondo che hanno riempito con la musica e il loro entusiasmo il borgo di Sermoneta durante i Corsi di perfezionamento. È stato un Campus diffuso, che ha distribuito le lezioni dei Corsi nei vari punti del borgo, dalla Loggia dei Mercanti, al Castello e alla Chiesa di San Michele Arcangelo. Una bellissima atmosfera di condivisione che è l’anima di questo festival”.

Fra i grandi solisti ospiti di questa edizione, il clarinettista Calogero Palermo, il sassofonista Claude Delangle e la moglie pianista Odile Cateline-Delangle, il pianista Filippo Tenisci, il violoncellista Giovanni Gnocchi, il violinista Francesco D’Orazio con il pianista Giampaolo Nuti, il violinista Marco Rizzi, il pianista Andrea Lucchesini… interpreti di caratura internazionale presenti quasi tutti nella doppia veste di docenti e concertisti. A loro si aggiungono l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da Tito Ceccherini, il Quartetto Eos, mdi ensemble e i tantissimi giovani allievi dei Corsi.