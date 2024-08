Furti a Latina Lido…approfittando della festa

LATINA – Ladri in azione ieri notte al lido di Latina. Approfittando dei festeggiamenti per il Ferragosto, degli ignoti sono penetrati in una struttura alberghiera e subito dopo hanno preso di mira un esercizio commerciale. I furti, il cui bottino resta da quantificare, sono stati messi a segno a distanza di un’ora l’uno dall’altro. I carabinieri si stanno occupando delle indagini.