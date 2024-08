Gianni Perciballe ucciso dall’urto contro un tubo che usciva dal camion

LATINA – Ha tentato di sabotare le prove, ma è stato smascherato dalla Polizia Locale. Ora sarà l’inchiesta a fare luce su quanto accaduto ieri mattina in via del Saraceno a Latina dove, in un tragico incidente ha perso la vita Gianni Perciballe, l’uomo di 52 anni che era a bordo del suo motorino e che è finito contro un camion. In realtà, hanno scoperto ieri gli agenti della Polizia Municipale, a provocare l’incidente e poi la morte dell’uomo, sarebbe stato un tubo che fuoriusciva dal mezzo e che l’autotrasportatore 70enne ha cercato di spostare alternando le prove e per allontanare da lui la responsabilità di quanto accaduto. Secondo la ricostruzione Gianni avrebbe preso in pieno quel tubo mentre percorreva la strada e non ha avuto scampo è morto sul colpo. Sul caso è stata aperta un’inchiesta e il trasportatore è ora sotto indagine. Cordoglio in città per la morte del 52enne che era molto conosciuto per via della sua attività di barbiere nei pressi dello stadio.