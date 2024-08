Gommone alla deriva nelle acque di Gaeta con 11 persone a bordo, salvati dalla Capitaneria di Porto

GAETA – La Guardia Costiera di Gaeta ha salvato in mare la scorsa notte 11 persone tra cui 5 bambini e una donna incinta. L’imbarcazione sulla quale viaggiavano, un gommone di 10 metri, di ritorno da Ponza è rimasta alla deriva a circa quindici miglia dalla costa mentre tornavano dall’isola di Ponza.

I motori dell’imbarcazione, si erano improvvisamente spenti e non è stato possibile riavviarli; così il gruppo è rimasto in balìa di un mare molto mosso a causa dei forti venti di maestrale che avevano imperversato durante il giorno. La segnalazione di soccorso è stata ricevuta direttamente dal comandante della capitaneria di porto di Gaeta che, libero dal servizio, si trovava presso l’ufficio circondariale marittimo di Terracina e che insieme al personale è riuscito ad ottenere la posizione in cui il natante era rimasto in panne. L’allarme è stato quindi trasferito alla capitaneria di porto di Gaeta che ha disposto l’uscita della motovedetta che, grazie all’ausilio dell’apparato radar e all’utilizzo di un razzo di segnalazione, è riuscita a individuare il gommone alla deriva e a portare in salvo tutti gli occupanti in grave stato di shock a causa della situazione di pericolo vissuta. Le 11 persone a bordo sono state affidate alle cure del 118, nessuno è rimasto ferito in modo serio, ma erano tutti in forte stato di shock.