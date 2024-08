Grave incidente tra via degli Archi e via Murillo a Sezze Scalo

SEZZE SCALO – Grave incidente oggi intorno alle 12 di oggi all’incrocio tra via degli Archi e via del Murillo a Sezze Scalo. Secondo una prima ricostruzione un furgone si è scontrato con uno scooter con a bordo due ragazzi di nazionalità indiana residenti a Sermoneta. Le loro condizioni sono molto gravi, uno dei due è stato trasportato al San Camillo di Roma in eliambulanza, l’altro in ambulanza al Goretti di Latina. La dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto. Sotto choc per l’accaduto il guidatore dell’altro mezzo, anche lui visitato dai sanitari del 118.