Il Castello Caetani di Sermoneta si trasforma in teatro: arriva Sogno di una notte di mezza estate

SERMONETA – Il Castello Caetani di Sermoneta ospiterà, da domenica 4 agosto a lunedì 12 lo spettacolo Sogno di una notte di mezza estate, una produzione Lestra e Effimera Teatro, in collaborazione con Fondazione Roffredo Caetani e con i Parchi Letterari.

Il regista è Clemente Pernarella, che fin da subito ha sposato la possibilità di creare qualcosa di unico che si potrà vedere solo qui: “Abbiamo deciso di seguire il testo su una bellissima traduzione di Cavalli dunque lo spettatore non avrà stravolgimenti, la contemporaneità sta forse più nell’ambient e una parte importante la gioca proprio la location, il Castello che per la prima volta viene utilizzato in questo modo – spiega – sicuramente non è stata un’operazione facile, ma ci crediamo molto, ora non resta che aspettare la risposta del pubblico”.

Un progetto che è stato possibile realizzare grazie alle tante realtà che hanno contribuito alla sua realizzazione: “Questo è un percorso che arriva a un punto inseguito in tanti anni. La rassegna Alla corte dei Caetani può veramente diventare il motore trainante di un turismo artistico. Ecco anche perché abbiamo scelto di portarlo in scena alle 19:30, vogliamo che per persone assaporino il contesto, la bellezza che li circonda”.

In scena ci saranno Salvatore Palombi, Giada Prandi, Emanuele Accapezzato, Andrei Costantino Cuciuc, Alessio Del Mastro, Federico Bizzarri, Emma Pernarella, Gabriella Califano Claudio Samori, Roberto D’Erme, Francesco Astro, Simone Ciocca, Alessandro Federici, Giorgia Spiriti, Giorgia Loffredo, Federica Nocella, Matilda Drudi, Greta Coco. Le musiche originali sono di Stefano Switala.

Il costo del biglietto è di 22 euro. Per Informazioni: www.fellinipontinia.com 392/5407500

Biglietti disponibili su: www.ciaotickets.com.