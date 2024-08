Il Latina a Taranto in uno stadio a porte chiuse

Il Latina disputerà la prossima gara di campionato in uno stadio vuoto. La Lega Pro ha comunicato infatti che la sfida tra il Taranto e i nerazzurri, in programma venerdì alle 20.45 allo “Iacovone”, si giocherà a porte chiuse per un provvedimento adottato dal giudice sportivo nei confronti del club pugliese. Per il match è stato designato oggi un arbitro piemontese: Simone Gauzolino di Torino.

Per quanto riguarda il gruppo agli ordini di mister Padalino sono diverse le incognite di formazione in vista del prossimo match. Mancherà sicuramente Ercolano, squalificato dopo il rosso rimediato con la Casertana, mentre saranno in forse i malconci Vona e Cortinovis. Le uniche vere certezze saranno in attacco, con Mastroianni inamovibile e con una conferma quasi certa per Bocic, apprezzato nella sfida con i campani.