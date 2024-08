Il Latina Calcio a Taranto alla ricerca di tre punti

LATINA – Il Latina è a Taranto per affrontare il match di stasera alle 20.45, valevole per il secondo turno di campionato. Contro i pugliesi, in uno stadio a porte chiuse, i nerazzurri dovranno fare a meno dello squalificato Ercolano e si presenteranno con l’incognita Vona, alle prese in settimana con i postumi dell’infortunio rimediato contro la Casertana. Alla mezzanotte di oggi, intanto, scatterà la chiusura del mercato e il diesse Patti sarà chiamato ad assicurare almeno due rinforzi a mister Padalino.