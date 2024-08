Latina, a fuoco piccola rimessa attrezzi al Piccarello: distrutta

LATINA – Un incendio ha distrutto ieri un capanno in lamiera alle spalle di un’abitazione nella zona del Piccarello a Latina. La struttura era adibita a ricovero per gli attrezzi da giardinaggio ed è stata interessata da un rogo probabilmente partito in maniera accidentale. Le fiamme hanno completamente avvolto la struttura di circa trenta metri quadrati, minacciando l’abitazione e quelle vicine. È stato necessario quindi l’intervento dei Vigili del Fuoco con squadra, autobotte e autoscala per raggiungere dall’esterno il rogo e spegnere le fiamme. Non si registrano persone coinvolte, un’ambulanza è intervenuta solo per verificare lo stato di salute del proprietario di casa. La Polizia ha svolto gli accertamenti del caso.