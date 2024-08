In giro con moto rubata, denunciati a Latina due stranieri irregolari

LATINA – Giravano a bordo di un motoveicolo di grossa cilindrata rubato a Formia lo scorso 21 luglio. Sono stai gli agenti della Volante di Latina a intercettarli dopo che i due, alla vista della pattuglia, hanno imboccato una strada contromano nella zona pedonale. I due, di origine straniera, sono stati condotti negli uffici della Questura per l’identificazione e sono risultati privi di documenti per il regolare soggiorno e pertanto, terminati gli atti di rito, sono stati denunciati per ricettazione e, considerata l’irregolare presenza sul territorio, è stato emesso nei loro confronti il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.