Incendio di via del Fiume, disposta l’autopsia sulla vittima

TERRACINA – Sarà sottoposta a un esame autoptico la salma di Giorgio Pompei, l’avvocato 60enne morto questa notte in seguito a un incendio nel suo appartamento, in via del Fiume, a Terracina. Le fiamme sono divampate in una palazzina e hanno costretto vigili del fuoco e carabinieri ad evacuare 5 abitazioni per un totale di 15 residenti, poi trasferiti nelle case di amici e parenti. Quando si è arrivati a un appartamento al terzo piano, è stato scoperto sul balcone il corpo senza vita del 60enne: aveva cercato riparo da fumo ma evidentemente è morto intossicato. Si sta indagando sulle cause del rogo, divampato poco dopo la mezzanotte.