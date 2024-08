Incendio in Q4, le fiamme lambiscono le abitazioni

LATINA – Vigili del fuoco di Latina mobilitati questo pomeriggio per un incendio di sterpaglie divampato nel quartiere Q4, a ridosso di via Carissimi. Le fiamme si sono propagate da un terreno incolto e sono arrivate a lambire alcune abitazioni. Sul posto sono accorse tre squadre e due autobotti, per precauzione molti residenti sono scesi in strada per la densa coltre di fumo diffusasi nella zona.