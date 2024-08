Incendio in una pizzeria di Aprilia, non si esclude il dolo

APRILIA – Fiamme in una pizzeria, questa notte, ad Aprilia. L’allarme è scattato in via Araldo di Crollalanza, per un incendio segnalato all’ingresso dell’attività, chiusa per ferie in questi giorni. L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato gravi conseguenze: dei danni sono stati registrati solo su una piccola porzione della pavimentazione in legno, fortunatamente il rogo non si è propagato all’interno. I militari della Sezione Radiomobile stanno indagando per risalire alle cause dell’incendio, non si esclude alcuna pista.