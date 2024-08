Incidente mortale a Fondi, perde la vita una giovane mamma

FONDI – Un altro incidente stradale mortale sulle strade pontine. E’ accaduto questa notte a Fondi su via Sant’Anastasia. A perdere la vita una giovane mamma di 24 anni, che viaggiava in auto col compagno, la sorella di lui e il figlio, di meno di un anno. Il ragazzo, di 22 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo in modo autonomo cappottandosi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e dichiarato il decesso della 24enne, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere. Il bambino è stato trasportato in un ospedale di Roma. Gli altri due feriti sono invece stati trasferiti negli ospedali della zona in codice rosso e presentano diversi traumi e fratture.

Dopo i soccorsi ai feriti l’uomo alla guida, di origine albanese, è stato ricoverato al Dono Svizzero per le ferite riportate e sottoposto ai test per alcol e droga, è risultato positivo e si trova piantonato in ospedale. Il fermo per omicidio stradale è stato disposto dal magistrato ed eseguito dalla Polizia Stradale di Formia.