Incidente su via del Lido a Latina, centauro ferito

LATINA – Ennesimo incidente ieri sera su via del Lido a Latina, per cause in corso di ricostruzione una moto ha urtato un’auto prima di cadere sull’asfalto. Il centauro è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo al Goretti di Latina, non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Locale. Stando a una prima ricostruzione, i mezzi coinvolti viaggiavano nello stesso senso di marcia e la moto si sarebbe scontrata contro una vettura che la precedeva. Traffico in tilt.