Infrastrutture e mobilità. Tripodi ( FI): ”Stanziamento fondi per la realizzazione della strada Cisterna-Valmontone”

LAZIO – “Nel contesto di un’infrastruttura moderna ed efficiente, il nostro territorio ha recentemente visto un importante sviluppo: lo stanziamento di 393 milioni per l’arteria che collegherà la Pontina all’A1. Questo progetto, come sostengo da anni, di fondamentale rilevanza per la regione Lazio, rappresenta un investimento strategico che avrà un impatto positivo sulla mobilità e sull’economia locale, la nostra provincia finalmente uscirà dall’solamento logistico. La nuova arteria stradale collegherà in modo più efficiente la città di Cisterna di Latina con Valmontone, creando un corridoio di trasporto vitale per il traffico locale e interregionale. La strada faciliterà il movimento delle merci e delle persone, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Questo progetto rappresenterà un volano per lo sviluppo economico per l’intero Lazio. L’ Astral (l’Azienda Strade Lazio), ha giocato un ruolo fondamentale in questo ambizioso progetto. La società, da sempre impegnata nella gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali della regione, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di coordinamento e la sua competenza tecnica. Un particolare ringraziamento va all’ingegner Antonio Mallamo, Direttore Generale di Astral, la cui visione ha permesso di superare molte delle sfide iniziali del progetto. Mallamo ha saputo instaurare un clima di collaborazione tra le diverse amministrazioni locali coinvolte e i cittadini. L’assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione della strada Cisterna-Valmontone rappresenta un segnale concreto dell’impegno del governo nel migliorare le infrastrutture della nostra regione. Questo investimento non solo favorirà lo sviluppo economico, ma contribuirà anche a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre l’impatto ambientale grazie a una viabilità più fluida ed efficiente. La realizzazione della strada Cisterna-Valmontone è prevista per il primo trimestre del 2025. Questo traguardo sarà possibile grazie al lavoro diligente e alla dedizione di Astral e dell’ingegner Mallamo. Continueremo a lavorare affinché questo e altri progetti infrastrutturali possano portare benefici tangibili ai nostri cittadini, migliorando la loro qualità di vita e promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva,” così in una nota Orlando Angelo Tripodi, presidente della commissione Lavoro alla Pisana