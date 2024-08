Investe pedone e scappa, era ubriaco. I Carabinieri lo rintracciano immediatamente

FORMIA – Ha investito un pedone mentre era sotto l’effetto dell’alcol e poi ha tentato di scappare. E’ quanto accaduto la sera di sabato a Formia. I fatti sono stati ricostruiti dai carabinieri che sono intervenuti sul luogo del sinistro, in via Vitruvio. Il giovane era al volante della sua auto quando ha investito un pedone che è stato portato in ospedale con fratture multiple. L’automobilista nell’immediatezza si è allontanato senza prestare soccorso, ma è stato rintracciato e fermato da una pattuglia della Sezione Radiomobile. Quando è stato sottoposto al test con etilometro è stato riscontrato un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla normativa. Per l’automobilista sono scattati il retro della patente e il sequestro della vettura.