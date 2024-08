Ladri sorpresi a rubare dal padrone di casa che viene aggredito: arrestati

LATINA – Torna a casa e trova i ladri nel suo appartamento, quando ha cercato di fermali si sono avventati su di lui, ferendolo. E’ quanto accaduto a Latina nella serata di sabato. I due, che sono stati arrestati, sono accusati di rapina in concorso e lesioni.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver infranto il vetro e manomesso il sistema di allarme i due ladri si sono introdotti all’interno dell’appartamento rompendo una finestra e hanno portato via gioielli in oro e altri oggetti. Mentre uscivano dall’abitazione però, si sono imbattuti nel proprietario di casa. L’uomo, insieme ad altri familiari, ha tentato di bloccarli ma è stato aggredito.

Scattato l’allarme, sono subito intervenute le pattuglie dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina che hanno immediatamente bloccato i due rapinatori che sono stati arrestati. Recuperata dai carabinieri anche la refurtiva che era stata nascosta in uno zaino. I due arrestati al termine delle formalità di rito sono stati portati in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.