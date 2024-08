L’allarme incendi non risparmia Sabaudia

Decine di ettari di macchia mediterranea sono stati ridotti in cenere dagli ultimi grossi incendi registrati nel Sud Pontino. Per oltre 24 ore le fiamme hanno infierito sulla zona di San Raffaele, tra Fondi e Itri, ma anche nelle vicinanze di Castelforte e nel territorio di Sabaudia, a poche centinaia di metri dal Santuario della Sorresca. Si è temuto anche per le canoe e le attrezzature dei gruppi sportivi operanti nella zona, tanto che è stata necessaria una vera mobilitazione di Protezione civile, nucleo Anc e carabinieri forestali per spostare le imbarcazioni utilizzate dagli atleti.