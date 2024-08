Latina all’assalto della Casertana con qualche dubbio per la formazione

LATINA – Cresce l’attesa per il debutto del Latina in campionato, fissato per domani (venerdì) alle 20.45 al Francioni contro l’ambiziosa Casertana. I nerazzurri dovranno fare a meno degli infortunati Crecco e Serbouti ma ci saranno da sciogliere dei dubbi anche sulle condizioni di Ndoy, Riccardi e Petermann. In conferenza stampa mister Pasquale Padalino ha notato comunque un gruppo in crescita sul profilo atletico e ha ammesso di confidare in un diverso approccio alla gara da parte dei suoi rispetto alla gara di Coppa Italia persa con il Perugia. Il tecnico ha anche evitato commenti sulla situazione di mercato ancora in stand by: “Ora pensiamo alla Casertana, quello che serve lo sappiamo e ne abbiamo già parlato con il direttore sportivo ed il presidente”.