Latina Calcio, torna Martignago e arriva Berman

LATINA – Nell’ultimo giorno utile di Mercato il Latina calcio ha annunciato di aver riportato a Latina l’attacante Riccardo Martignago, attaccante nato il 6 agosto 1991 a Montebelluna, Veneto. Martignago, che aveva già indossato la maglia del Latina nella stagione 2011/2012, ritorna a distanza di anni con una maggiore esperienza e maturità, pronto a dare un contributo decisivo per la squadra.

Durante la sua carriera, Riccardo ha accumulato una vasta esperienza in Serie C, giocando per club importanti come Pordenone, Alessandria, AlbinoLeffe e, più recentemente, il Sorrento. Martignago è riconosciuto per la sua velocità, la precisione nei tiri e la capacità di incidere nelle partite chiave.

Il suo ritorno al Latina è visto come un rinforzo strategico per il reparto offensivo, con la speranza che possa ripetere e superare i successi del passato. La società e i tifosi accolgono con entusiasmo questo ritorno, certi che Martignago sarà un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

In difesa arriva invece Tamir Berman è un giovane difensore argentino, nato il 20 febbraio 2001 a Rafaela, Argentina. Con un’altezza di 195 cm, Berman è un difensore imponente e dotato di buona fisicità, caratteristiche che gli permettono di eccellere nel gioco aereo e nei duelli fisici. Cresciuto nelle giovanili in Argentina, ha proseguito la sua carriera in Italia, dove ha giocato per diverse squadre di Serie C.

Prima di arrivare al Latina Calcio 1932 in prestito con diritto di riscatto dal Monopoli, Berman ha giocato con il Giugliano, dove ha mostrato buone prestazioni che hanno attirato l’attenzione del Monopoli, club che lo ha acquisito nel febbraio 2024. Durante la scorsa stagione con il Giugliano, ha accumulato 21 presenze, dimostrando solidità difensiva e continuità nel rendimento.

Con l’arrivo di Tamir Berman, il Latina si assicura un rinforzo importante per la difesa, puntando sulle sue doti fisiche e sulla sua capacità di adattarsi rapidamente al calcio italiano. La società confida che Berman possa contribuire significativamente alla solidità difensiva della squadra e ai risultati stagionali.