Latina – Casertana, al Francioni finisce 1 – 1

LATINA – Latina Casertana finisce 1 – 1 al Francioni, nella prima giornata di campionato. Latina in vantaggio con Di Livio ad inizio ripresa, il capitano segna dal dischetto. Al 98’ la Casertana trova il pari con colpo di testa di Gatti, quando ormai si attendeva soltanto il triplice fischio.

Le parole dell’allenatore Pasquale Padalino

Latina – Casertana 1-1

Latina (3-5-2): Zacchi; Saccani, Cortinovis (21’ st Marenco), Vona E (35’ st Di Renzo)., ; Ciko, Di Livio, Petermann, Riccardi, Ercolano; Bocic (25’ st Scravaglieri), Mastroianni. A disp.: Cardinali, Basti, Addessi, Vona A., Zitelli, Cipolla, Di Giovannantonio, Segat, Polletta.. All.: Padalino.

Casertana (4-2-3-1): Zanellati; Heinz (37’ st Mancini), Bacchetti, Gatti, Falasca; Bianchi, Proia (38’ st Matese); Calapai, Deli (7’ st Paglino), Galletta (15’ st Iualino); Salomaa (15’ st Carretta) . A disp.: Pareiko, Vilardi, Kontek, Fabbri, Damian, Tavernelli, Rocca All.: Iori.

Arbitro: Andreano di Prato

Assistenti: Cataneo di Foggia e Fumarulo di Barletta

Quarto ufficiale Leone di Avezzano

Reti: 5’ st Di Livio (rig), 53’ st Gatti

Note: Al 3’ st espulso Calapai per fallo da ultimo uomo. Al 42’ st espulso Ercolano per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Mastroianni, Bacchetti, Proia.