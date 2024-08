Le piazze di Sezze pronte per la “Notte Bianca”

SEZZE – Sabato 31 agosto, a partire dalle 19, in svariate piazze e strade di Sezze si svolgerà la “Notte Bianca”, con intrattenimenti per i più piccoli e musica, stand gastronomici e altre iniziative per gli adulti. In piazza De Magistris, per esempio, è previsto un mercatino vintage, mentre in piazza dei Leoni ci sarà un dj set e in via San Carlo andranno in scena degli spettacoli teatrali. Al Museo Archeologico, inoltre, saranno aperte una mostra discografica e un’altra ludico creativa. Al Ferro di Cavallo e in via dei Cappuccini, infine, sono in programma una sfilata di moda e dei concerti di vario genere, insieme a giochi popolari e altre proposte.