Libri nel parco, ultimi appuntamenti di settembre

SABAUDIA – Riprende la decima edizione di “Libri nel Parco” con gli ultimi appuntamenti di settembre. Dopo la pausa estiva di agosto, riprendono gli attesi incontri della rassegna “Libri nel Parco”, giunta alla sua decima edizione. Gli eventi si svolgeranno presso la suggestiva corte comunale di Sabaudia, continuando a offrire al pubblico occasioni uniche di incontro con autori e opere letterarie di grande rilievo. Il primo appuntamento è previsto per domenica 1 settembre alle ore 18:30, quando nella corte comunale lo scrittore Guido Alari presenterà il suo nuovo libro intitolato “Circe e Ulisse. Due Lupi sulle tracce della Maga” edito dall’Istituto Pangea ETS. La presentazione sarà moderata dalla giornalista Roberta Sottoriva, che guiderà la discussione sul libro e i suoi contenuti. L’opera di Alari parla della scoperta del ritorno del lupo al Circeo, un evento di straordinaria bellezza ed importanza. Una specie carismatica che svolge un ruolo ecologico fondamentale in natura ma che ha bisogno di essere conosciuta per quello che realmente è, scardinando pregiudizi e false credenze per poterne garantire la convivenza pacifica con l’uomo. La rassegna “Libri nel Parco” è ideata e organizzata dall’associazione Sabaudia Culturando, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sabaudia e della BCCC del Circeo e Privernate di Sabaudia.