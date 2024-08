Morte Satnam Singh, nuovo incidente probatorio

LATINA – Sarà ascoltata oggi in un incidente probatorio in Tribunale a Latina, una nuova testimone della morte di Satnam Singh. In aula comparirà una donna, una testimone dei fatti di quel tragico pomeriggio quando il bracciante agricolo indiano ha perso un braccio mentre stava lavorando nell’azienda agricola dei Lovato e poi è stato abbandonato davanti la sua abitazione senza essere portato in ospedale. Il Gip Giuseppe Molfese ha accolto la richiesta della difesa di Antonello Lovato, detenuto in carcere con l’accusa di omicidio volontario con il dolo eventuale. La difesa ha chiesto di raccogliere e cristallizzare la deposizione di una dipendente dell’azienda anche lei nel campo il 17 giugno scorso.

Lo scorso 26 luglio in Tribunale nel corso di un’audizione durata oltre tre ore era stata ascoltata la vedova di Satnam Singh che aveva ricostruito i fatti raccontando le fasi successive all’incidente quando Lovato non aveva chiamato i soccorsi e aveva caricato su un furgone Satnam Singh scaricandolo poi a casa in via Genova a Borgo Bainsizza a Cisterna.

I legali sono convinti che la testimonianza della dipendente, testimone oculare, possa fornire elementi importanti per ricostruire quanto accaduto quel pomeriggio.