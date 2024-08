Piromane sorpreso dai Forestali in strada Macchia Grande

LATINA – Piromane colto sul fatto dai carabinieri forestali di Latina. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, in strada Macchia Grande. I militari, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione degli incendi, poco dopo le 15,30 hanno sorpreso un uomo residente nel capoluogo mentre provava ad appiccare un rogo: era a bordo della sua auto e aveva appena lanciato dal finestrino un ordigno infuocato, dal quale erano divampate le fiamme dirette verso il bosco della zona. Il piromane è stato arrestato per incendio boschivo doloso. In auto aveva una scatola di fiammiferi, legacci da orto, pezzi di zampironi e un accendino. Al momento è stato destinato ai domiciliari, domani sarà processato per direttissima.