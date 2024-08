Ponza, collisione tra imbarcazioni. Intervento della Capitaneria di Porto

PONZA – È da poco iniziato l’ultimo weekend di agosto ed i flussi turistici nelle isole pontine, anche grazie al meteo favorevole, sembrano non cessare d’intensità. Nel pomeriggio di ieri, la rada di Ponza è stata interessata da una collisione avvenuta tra due unità da diporto; i conduttori e passeggeri sono rimasti illesi mentre una delle due unità ha subito danni non significativi nella parte

prodiera dello scafo, motivo per cui si trova attualmente ormeggiata presso un cantiere navale per le riparazioni del caso.

L’assistenza e soccorso a cura dei militari della Guardia Costiera è stata immediata, così come l’avvio della attività di inchiesta, necessaria per accertare le dinamiche degli eventi. Anche grazie all’intervento sul posto del personale sanitario, è stato subito possibile escludere lo stato di alterazione psico-fisica dei conduttori dalle cause dell’incidente.

Dalla settimana prima del Ferragosto, l’attività di controllo e di prevenzione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza e dell’Ufficio Locale Marittimo di Ventotene prosegue con la massima soglia di attenzione per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività diportistiche e balneari in un’area di così elevato pregio turistico e paesaggistico: solo negli ultimi giorni è stato sanzionato un noleggiatore abusivo di unità da diporto con una multa da oltre 3 mila euro, ed è stato denunciato un operatore commerciale che aveva abusivamente esteso le pertinenze del proprio locale occupando senza titolo il demanio marittimo, immediatamente sgomberato e restituito alla libera fruizione.