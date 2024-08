Rinviata la gara che può assegnare l’oro a Ruggero Tita

La caccia al secondo oro olimpico dopo Tokyo è stata rimandata a domani per Ruggero Tita, l’atleta delle fiamme gialle di Gaeta. C’è stato infatti un cambio di programma nella Medal Race della classe mista Nacra 17, la specialità della vela che ha per protagonisti Tita e Caterina Banti. La regata, prevista inizialmente alle 14.43 di oggi, mercoledì 7 agosto, è stata rimandata per l’assenza di vento a Marsiglia, sede “acquatica” delle Olimpiadi di Parigi. Le condizioni meteo, in realtà, sembravano consentire una ripresa delle ostilità alle 16,45, tanto che erano state avviate le operazioni di partenza. Tre minuti dopo, però, i giudici hanno deciso per il rinvio.

Ruggero Tita dovrà quindi ancora attendere, anche se la medaglia resta ampiamente a portata di mano: secondo le previsioni alla coppia italiana basterà un settimo posto per vincere l’oro.