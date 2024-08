Ripascimento, il sindaco di Latina annuncia incontro in Regione

LATINA – “Il finanziamento regionale per il progetto di ripascimento nel tratto compreso tra Foce Verde e Capoportiere non è compromesso. La determina con cui la Regione ha archiviato la procedura di VIA relativa a quel progetto è un atto dovuto, conseguente alla impossibilità di procedere immediatamente con le ulteriori verifiche richieste per accertare la sussistenza di eventuali ricadute negative sull’intero tratto di costa che va da Latina al promontorio del Circeo”.

Queste le parole del sindaco Matilde Celentano che in giornata ha avuto diversi colloqui con la Regione, che si è mostrata molto disponibile ad affrontare la questione insieme al Comune di Latina per verificare la possibilità di superare l’impasse.

“Ho parlato a lungo con due diversi assessori regionali competenti sulla materia – aggiunge il sindaco Celentano – ed entrambi si sono resi disponibili ad organizzare un incontro già nei prossimi giorni per analizzare di concerto, con tutti gli enti interessati, la possibilità di superare lo scoglio della richiesta di un ulteriore studio da associare alla VIA. Studio per altro molto oneroso e che potrebbe assorbire una quota tale del finanziamento da rendere impraticabile la realizzazione dello stesso progetto, per capire se nel medio e lungo periodo la realizzazione dell’opera di ripascimento potrà influenzare negativamente l’assetto della costa su un’area vasta”.

“Su questa vicenda – conclude il sindaco Celentano – continuo a nutrire la massima fiducia sull’azione fin qui condotta dagli assessori comunali all’Ambiente e alla Marina, Franco Addonizio e Gianluca Di Cocco, e sul lavoro portato avanti dai rispettivi uffici, ed anche sulle loro capacità di affrontare la complessità insorta intorno al progetto di ripascimento”