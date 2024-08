Rogo in un deposito giudiziario, distrutte 8 vetture

FORMIA – La sera a scorsa a Formia i carabinieri sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di un deposito giudiziario di vetture. Le fiamme, divampate dalle sterpaglie di un campo attiguo, si sono propagate velocemente ed hanno interessato 8 veicoli custoditi all’interno del deposito. Sul posto, sono intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco di Gaeta che hanno domato l’incendio ma non hanno potuto evitare gravi danni per i mezzi. I militari stanno indagando per risalire alle cause del rogo.