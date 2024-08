Rubano negli armadietti di una palestra ad Aprilia, tre persone denunciate

APRILIA – Si erano introdotti in una palestra forzando gli armadietti e rubando tutto quello che potevano, ma sono stati bloccati dai Carabinieri. E’ accaduto la scorsa notte ad Aprilia quando i militari sono stati allertati della presenza di tre persone nei locali della palestra. Sono stati colti sul fatto mentre rubavano denaro e altri oggetti dagli armadietti metallici e per questo denunciati per furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari.