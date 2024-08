Sabaudia, aggrediscono un minore e poi fingono un rapimento. Due giovani denunciati

SABAUDIA – Due ragazzi di 18 e 19 anni di Frosinone sono stai denunciati dai Carabinieri di Sabaudia per procurato allarme e getto pericoloso di cose. I militari sono intervenuti su richiesta della Centrale Operativa allertata dal 19enne che segnalava il rapimento del 18enne. Giunti sul posto, i militari hanno rintracciato i due che confermavano il rapimento a opera di tre persone che inoltre avrebbero sottratto alla vittima anche il motorino.

Gli accertamenti immediati hanno permesso di scoprire che i due stavano scappando a piedi per sfuggire ai familiari di un minorenne intervenuti per soccorrere il figlio, il quale mentre era a bordo del proprio monopattino veniva colpito con un secchio d’acqua dai due soggetti, insieme a un’altra persona in corso di identificazione. Quanto accaduto è stato ripreso con i cellulari e pubblicato sui social network.